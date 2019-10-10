Yunanistan ve Kıbrıs da Türkiye'yi kınadı

Yunanistan Türkiye’nin dün Suriye’nin kuzeyine başlattığı harekatı kınayarak harekata derhal son verme çağrısı yaptı. Kıbrıs da harekatın 'BM anlaşmasının kaba ihlali' olduğu açıklaması yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri harekatı kınayarak, harekata derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık açıklamasında “Yunanistan, Avrupa Birliği’nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye’nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler’in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor” denildi.

Suriye topraklarında insanların zorla yerinden edilmesi ve demografik durumun zorla değiştirilmesinin doğrudan uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve en üzücü anılara neden olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Suriye'deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor" dedi. Açıklamada, "Suriye'deki çatışmanın kalıcı çözümüne askeri araçlarla varılamayacağının altını çiziyoruz" denildi.

KIBRIS: BM ANLAŞMASININ KABA İHLALİ

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik yeni askeri müdahalesini kınadığını bildirdi ve Türkiye’yi askeri operasyonlarına derhal son vermeye çağırdı. Açıklamada “Türkiye’nin müdahalesi, uluslararası hukuk ve BM Anlaşması’nın kaba ihlali. Aynı zamanda IŞİD’e karşı mücadelede elde edilen başarıyı bozuyor ve zarar gören bölgelere cihatçıların geri dönmesi için uygun koşullar yaratıyor” denildi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin eylemlerinin Suriye’de Anayasa Komisyonunu kurma anlaşmasına varıldıktan sonra siyasi çözüm bulma sürecini bozduğunu kaydetti.