İngiltere'nin virüs politikasına gazetelerden tepki: 500 bin kişi ölebilir

İngiltere'de yayılmaya devam eden yeni koronavirüs ve hükümetin salgına dair politikası, İngiliz gazetelerinin bir numaralı gündemi oldu, politikalar 'kumar' olarak tanımlandı.

İngiltere'de hükümetin yeni koronavirüse karşı politikası eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Financial Times gazetesi konuya ilişkin haberinde "Britanya'nın virüse karşı stratejisi bir kumar" başlığını kullandı.

İrlanda'nın okullarını, Danimarka'nın sınırını kapattığını ve Fransa'nın da toplu etkinlikleri yasakladığını hatırlatan FT, İngiltere'nin buna benzer hiçbir önlem almadığına dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, FT, Başbakan Boris Johnson ve hükümetinin koronavirüs konusunda "bilim tarafından yönlendirilen" bir politika izlediklerini açıkladığını yazdı ve ekledi:

"Fakat bu strateji büyük bir kumar."

İngiltere'de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması, böylece halkın "sürü bağışıklığı" geliştirmesi planlanıyor.

Hükümet, böylece halkın her yıl mutasyona uğrayarak grip gibi tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesini umuyor.

İngiliz hükümetine göre virüsün yayılmasını engelleyen ülkelerde halk böylesi bir bağışıklığa sahip olmayacak.

Hükümetin İngiltere'de odaklandığı nokta, virüsün tüm halka bir anda değil yavaşça bulaşması, böylece sağlık hizmetlerinde bir anda yüklenme yaşanmaması.

Fakat FT, alınan önlemlerin bulaşma hızını yavaşlatacağının kesin olmadığını, İngiltere'nin koronavirüs politikasının sıkı karantina önlemlerine kıyasla daha fazla ölüme yol açacağının kesin olduğunu yazdı.

Hükümetin açıkladığı "makul en kötü senaryoya" göre 66 milyonluk İngiltere nüfusunun yüzde 80'i virüs kapacak ve öldürücülük oranı yüzde 1 bile olsa 500 binden fazla insan ölecek. Bu İngiltere'de bir yılda ölen kişi sayısına denk.

FT, koronavirüsle ilgili çok az şey bilindiği için hükümetin planının başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bilmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

Gazeteye göre bilinmeyen bir şey de bir kere Kovid-19 hastalığına yakalandıktan sonra insanların ne kadar süre boyunca koronavirüse bağışıklık göstereceği.

Guardian gazetesi de başyazısında İngiltere'de toplumsal yaşamın durma noktasına doğru yavaşlamakta olduğunu yazdı.

Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken yerel seçimlerin bir yıl sonraya ertelenmesinin bu etkilerden biri olduğunu belirten Guardian, ülkedeki huzurevlerinin kapılarını ziyaretçilere kapamaya başladığını, henüz kapanmamış olanlarda da içerdekilerin akrabalarının virüs bulaştırma riskine rağmen ziyaret etmek veya uzunca bir süre görememe riskine rağmen ziyaret etmemek ikileminde bırakıldığını aktardı.

İngiliz hükümetinin toplu etkinlikleri iptal etmeme kararına rağmen Premier Lig'in maçları iptal ettiğini, devlet dışı aktörler ve bireylerin önlem alma konusunda hükümetin ilerisinde olduğunu söyleyen Guardian, hükümetin şimdiye kadarki önlemlerinin minimalist olduğu yönünde bir çekince bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre okulları açık bırakma kararın arkasındaki nedenlerden biri de kilit öneme sahip sağlık işçilerinin evde çocuklarına bakmak yerine işlerine devam edebilmesini sağlamak.

İngiltere'de şu ana kadar binin üzerinde vaka görülürken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21.