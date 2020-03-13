Boris Johnson: Virüs daha çok yayılacak, sevdiklerinizi kaybedeceksiniz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs konusunda açıklama yaparken 'birçok aile zamanı gelmeden sevdiklerini kaybedecek' dedi.

İngiltere hükümeti, virüsle ilgili tedbirlere ilişkin yaptıkları acil durum toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Kameralar karşısına geçen İngiltere Başbakan Boris Johnson, ülkesindeki yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında konuşurken kapitalist sağlık sisteminin acziyetini en açık şekilde gözler önüne serdi.

Johnson, “Açık olmalıyız, bu bir jenerasyonun yaşadığı en kötü kamu sağlığı krizi. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple kıyaslıyor. Ancak bu doğru değil, insanların bağışıklık kazanmamış olması bu virüsü daha tehlikeli yapıyor” dedi.

Johnson sözlerinin devamında ise “Daha çok yayılacak ve size doğruyu söylemeliyim; birçok aile zamanı gelmeden sevdiklerini kaybedecek” diye konuştu.

En tehlikeli periyodun birkaç hafta sonra yaşanacağını öne süren Johnson, okulların henüz kapanmayacağını ve 500 kişiden büyük toplanmaların yasaklanmayacağını, ancak gelecekte bu durumun değişebileceğini ifade etti.