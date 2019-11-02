İngiltere'de kamyonda bulunan 39 cesede ilişkin ikinci tutuklama

İngiltere'de bir kamyonun arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Sputnik'te yer alan habere göre, söz konusu soruşturma kapsamında İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison, mahkemeye çıkarıldı.
39 kişiyi öldürme, insan kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilen Harrison, tutuklanarak cezaevine yatırıldı.
Harrison'un söz konusu kamyonu Belçika'daki limana götüren kişi olduğu öne sürüldü.
Polis güçleri, Ronan Hughes ve Christopher Hughes adlı iki kardeşin de "cinayet" ve "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla arandığını belirtti.
Olaydan sorumlu tutulan şoför Maurice 'Mo' Robinson, yaklaşık bir hafta önce önce mahkemeye çıkmış, mahkemede Robinson'un tutukluluğunun devamına karar verilmişti.