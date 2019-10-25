İngiltere'de bulunan 39 cesetle ilgili yeni gelişme: 'Ölüyorum anne, nefes alamıyorum'

İngiltere’de bir TIR'ın konteynerinde bulunan 39 cesetten birinin Vietnamlı bir genç kadına ait olduğu iddia ediliyor. 26 yaşındaki Pham’ın annesine gönderdiği son mesajı yayımlandı: ‘Özür dilerim anne. Yurtdışına yolculuğum başarısız oldu. Ölüyorum çünkü nefes alamıyorum.’

İngiltere’de Essex bölgesinde bir TIR’ın soğutuculu konteynerinde bulunan 39 cesetle ilgili soruşturma sürerken, Vietnamlı bir aile ölenlerden birinin kızları olabileceğine ilişkin başvuruda bulundu.

Aile 26 yaşındaki kızları Pham Thi Tra My’ın çarşamba günü “Özür dilerim anne. Yurtdışına yolculuğum başarısız oldu. Anne seni çok seviyorum! Ölüyorum çünkü nefes alamıyorum” diye yazdığı mesajı paylaştı. Vietnamlı genç kadının bu mesajın ardından hesabına bir daha erişmediği bilgisi de verildi.

Londra’daki Vietnam Konsolosluğu da kayıp bir yurttaşları için polise başvuruda bulunduklarını ve yanıt beklediklerini doğruladı.

'KİMLİK TESPİTİNE GÖRE TABLO DEĞİŞEBİLİR'

39 cansız bedenin kimlik tespitleri hâlâ yapılamazken İngiliz polisi ilk belirlemelere göre kurbanların Çinli olduklarını belirtmişti.

Guardian’ın haberine göre Essex polis yetkililerince bugün yapılan açıklamada “Soruşturma sürüyor. Kimlik tespitine göre tablo değişebilir” denildi.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA SÜRÜYOR, ÇİN EKİP GÖNDERDİ

Sekizi kadın 39 kişinin soğutuculu konteynerde ölmesiyle ilgili uluslararası soruşturma da yürütülüyor. Konteynerin 23 Ekim sabah erken saatlerde Belçika'nın Zeebrugge limanından İngiltere'ye nasıl getirildiği ve olası iş birlikçiler araştırılıyor.

Çin'in Londra Büyükelçiliği de Essex'e bir ekip gönderirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying İngiltere'nin mağdurların kimliklerini en kısa sürede doğrulamasını ve suçluları tespit edip ağır şekilde cezalandırmasını umduklarını söyledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde TIR ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Konteyner akşam saatlerinde ayrıntılı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı. TIR’ın 25 yaşındaki sürücüsünün yanı sıra iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

