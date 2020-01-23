Fransa’da avukatlar emeklilik tasarısını Haka dansıyla protesto etti

Fransa’da yaklaşık 50 avukat adliye önünde toplanarak emeklilik tasarısına karşı Haka dansı yaptı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni emeklilik paketine karşı işçilerin direniş ve grevleri sürüyor.

Seine-Saint-Denis kentinde Bobigny adliyesi önünde dün bir araya gelen yaklaşık 50 avukat Yeni Zelanda yerlilerinin savaş dansı olan Haka dansı yaparak emeklilik tasarısını protesto etti.

"On lâche pas, on lâche pas" Le haka de la contestation des avocats à Bobigny, en Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/cWkyox7O4W — BFMTV (@BFMTV) January 22, 2020

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet’ye de seslenen avukatlar, “Belloubet! Reformuna hayır, hayır! Avukatlar savaşta”, “Vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diye sloganlarla dans etti.

AFP’ye konuşan avukat Meriem Ghenim “Avukatlar ayakta. Haka bir savaş dansı ve sembolik bir anlamı var, bu proje geri çekilinceye dek mücadele edeceğimizi gösteriyor” dedi.

