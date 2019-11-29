Fransa Dışişleri, Türkiye büyükelçisini bakanlığa çağırıyor

Fransa, Erdoğan’ın Macron’a yönelik sözleri üzerine büyükelçiyi bakanlığa çağırıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili Erdoğan’ın sözlerinin ‘açıklama değil hakaret’ olduğunu söyledi.

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