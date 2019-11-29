Fransa Dışişleri, Türkiye büyükelçisini bakanlığa çağırıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracağı açıklandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sözlerinin “hakaret” olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Reuters’ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili Erdoğan’ın sözleri hakkında izahatta bulunması için Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacağını açıkladı.
Yetkili “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın son taşkınlıklarına açıklama değil hakaret denir. Erdoğan’dan izahat bekliyoruz” dedi.
Erdoğan bugün Marmara Üniversitesi’nde katıldığı temel atma törenindeki konuşmasında Macron’u hedef alarak “Ne diyor, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir” demişti.