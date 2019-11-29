Erdoğan’dan Macron’a: Sen önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Erdoğan Marmara Üniversitesi’nde kendi adına kurulacak ‘külliye’nin temel atma töreninde konuştu. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyen Macron’a çatan Erdoğan ‘Sen önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maltepe'de “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi”nin temel atma töreninde konuştu.

Diploması olup olmadığı tartışmalarıyla gündeme gelen Erdoğan, Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan “iftihar ettiğini” söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef alan Erdoğan “Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getir. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak senin haddine mi?" diye konuştu.

Erdoğan Türkiye'nin Suriye'ye girmeye "terörle mücadele" kapsamında hakkı olduğunu ileri süren Erdoğan, Macron’a “Senin Suriye'yle ne işin var ya? Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki senin hangi anlaşmayla Suriye’ye girme hakkın var? Senin orada bulunmaya hakkın yok, siz durumdan vazife çıkardınız. Seni rejim de davet etmiş değil” dedi.

'NATO'NUN AKLISELİM İSİMLERİ VAR'

Erdoğan şunları kaydetti: “İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyacaksınız bunun başka çıkışı yok. Türkiye siyasi ve askeri yardımlarıyla bu kurumun önemli parçası. NATO'da aklı selim, mantıklı, tecrübeli isimler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Bölgedeki son terörist imha edilene kadar Türkiye harekatlarına devam edecektir.”

