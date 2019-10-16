Demokratların Başkan adayı Joe Biden, Trump’ın Suriye'den ABD askerlerini çekmesinin modern tarihte herhangi bir başkanın yaptığı en utanmaz şey olduğunu söylerken, 'Burada esas sorun Türkiye. Erdoğan’la bire bir görüşürüm ve operasyonu kesmesini söylerim. Yoksa Erdoğan’ın ağır bir bedel ödemesini sağlarım' dedi.

ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmak için yarışan 12 isim, CNN ve New York Times gazetesinin ortak tartışma programı için Ohio’da kürsüye çıktı.

Ortak yayının önemli başlıklarından biri Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı oldu.

'BİR ABD BAŞKANININ YAPTIĞI EN UTANMAZ ŞEY'

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD’nin Suriye’den asker çekmesiyle ilgili ilk soru Joe Biden’a geldi. Trump’ın ABD askerlerini çekmesinin modern tarihte herhangi bir başkanın yaptığı en utanmaz şey olduğunu söyleyen Biden, "Burada esas sorun Türkiye. Erdoğan’la bire bir görüşürüm ve operasyonu kesmesini söylerim. Yoksa Erdoğan’ın ağır bir bedel ödemesini sağlarım" dedi.

'KÜRTLERİN KANI TRUMP'IN ELİNDE'

Irak İşgaline katılmış eski bir asker olan Tulsi Gabbard’a ise Suriye ile ilgili neyi farklı yapardı diye soruldu. Asker çekmekten yana olan ancak Trump’ın asker çekme şekline katılmadığını söyleyen Gabbard bu soruya, "Kürtlerin Türkiye tarafından katledilmesi, Suriye’de yürüttüğümüz rejim değiştirme savaşının bir başka olumsuz sonucu. Kürtlerin kanı Donald Trump’ın ellerinde olduğu kadar Suriye’de 2011’de başlayan rejimi değiştirmeye yönelik savaşı destekleyen iki partiden siyasetçilerin de elinde. Bu savaşı destekleyen ve öncülüğünü yapan ana akım medyanın da elinde" dedi.

Esad'ı desteklemekle eleştirilen Gabbard, Pete Buttigieg’le de tartıştı. Gabbard’ın Ortadoğu’da bitmeyen savaşları desteklemekle suçladığı Buttigieg, "ABD askerlerini Suriye’de süresiz olarak tutmak istemiyorum ama ancak Kürtler gibi müttefiklerimizi de yüz üstü bırakmamalıyız. Trump’un attığı adımlar ABD birliklerinin şerefini yok ediyor ve ülkemizin güvenilirliğine ihanet ediyor" dedi.

'ŞU AN YAŞANAN BİR SOYKIRIM BAŞLANGICI'

Buttigieg, ''Suriye'de süren kıyım Amerikan varlığının sonucu değil, bu Başkan'ın ABD müttefiklerine ve değerlerine ihanetinin ve çekilmesinin sonucudur. İlk başta Irak'a da girmeliyiz diye düşünmedim. Bence Afganistan'dan da çıkmamız lazım. Ancak bir yandan da Suriye'nin o bölümüyle şu anda yaşananlar arasında duran tek şey de az sayıda uzman özel harekat birlikleri ve istihbarat birimleri. Şu anda yaşanansa bir soykırım başlangıcı ve IŞİD'in doğuşu'' dedi.

'TÜRKİYE BİR ABD MÜTTEFİKİ DEĞİL'

Türkiye’nin hala bir ABD müttefiki olup olmadığı ve NATO’da kalıp kalmaması gerektiği sorusu Bernie Sanders’a yöneltildi. Sanders bu soruya olumsuz yanıt verdi ve "Başka bir ülkeyi işgal edip toplu katliama soyunduklarından Türkiye bir ABD müttefiki değil. Buradaki kriz Joe [Biden] ve Pete [Buttigieg]in de dediği gibi ABD’nin Kürtler olan ihanetidir" dedi.