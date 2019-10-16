Erdoğan: Ateşkes ilan etmeyiz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. ABD’nin ‘ateşkes ilan edin’ dediğini belirten Erdoğan ‘Asla ateşkes ilan etmeyiz’ diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ateşkes ilan edin” dediğini belirten Erdoğan “Asla ateşkes ilan etmeyiz” diye konuştu.

Erdoğan, NTV’de yayımlanan açıklamalarında, önceki akşam Trump ile telefonda görüşmesine değindi. ABD'nin önce ateşkesi ilan edip sonra diğer konuları görüşmek istediğini söyleyen Erdoğan "Ben Sayın Trump'a dedim ki önce ateşkesi ilan edip daha sonra diğer konuları görüşelim olmaz. Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim” diye konuştu.

'TRUMP'IN TWİTLERİNİ TAKİP EDEMEZ KONUMA GELDİK''

Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretiyle ilgili de şunları kaydetti: “Sayın Trump'ın şu ana kadar yaptığı twitter açıklamalarına baktığımızda artık bu tweetleri takip edemez konuma geldik. Dün akşamki konuşmayla çok daha farklı bir durum var. Çünkü ısrarla arabuluculuk, ısrarla ateşkes... Artık dayanamadım, ‘gönder bir heyet, biz bu heyetle bunları konuşalım. Ama asla biz bir terör örgütüyle masaya oturmayız. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız’ dedim.”

MENBİÇ'E SURİYE ORDUSUNUN GİRMESİ

Menbiç ve Kobani konusunda Rusya ve ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Suriye ordusunun Menbiç’e girmesinin de kendisi için "çok çok olumsuz olmadığını” söyledi. Erdoğan “Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli” diye konuştu.

Trump’ın Kobani ile ilgili “orayı vurmayın” dediğini söyleyen Erdoğan “Biz dedik orada sadece şöyle bir çevreleme harekatı yapmış durumdayız. Kobani'nin içiyle şu anda ciddi manada ilgilenmiyoruz. Ancak farklı bir gelişme olursa tabi ki buna müdahale edilebilir” dedi.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD’nin yaptırımları konusunda endişeleri olmadığını söyleyen Erdoğan 13 Kasım’daki ABD ziyaretini iptal edip etmeyeceğine dair soruya ise net bir yanıt vermedi. Erdoğan “Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Biliyorsunuz bu yaptırımların içerisinde şahsım da dahil olmak üzere üç tane bakan arkadaşım ve bize vize koymak suretiyle bizi Amerika'ya sokmama gibi şeyler var. Ticari bazı yaptırımlar var. Yani bunlar herhalde insan tanımıyorlar. Böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben Sayın Trump'a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde ABD'ye davet ediyorlar” diye konuştu.

SURİYE İLE SDG ARASINDA GÖRÜŞME

Suriye hükümeti ile SDG arasındaki görüşmelerin harekata olumsuz etkisi olup olmayacağı sorulan Erdoğan "Şu an rejimin bu terör örgütleriyle sağlıklı bir şekilde iletişime girebileceğine ben ihtimal veremiyorum. Görüşüyorlar diyorlar. Belki rejim, mahfillerin baskısı altında kalarak bu tür görüşmeler yapıyor olabilir" diye konuştu.

ADANA MUTABAKATI

Erdoğan ABD, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlıklarına ilişkin olarak ise “Bir defa ABD rejimin talebi ile orada değil. Koalisyon güçleri rejimin talebiyle orada değil. Rejimin talebiyle Rusya orada. Biz de rejimin talebiyle orada değiliz. Biz Adana Mutabakatıyla oradayız” dedi.. Erdoğan Adana Mutabakatı için “Biz onun üzerinden kendimizi güçlü hissediyoruz. Bir de bizim kendimizi güçlü hissettiğimiz yer neresidir? Suriye’nin kendi halkıdır. Halk bizi istiyor” iddiasında bulundu. Erdoğan “ABD’yi terör örgütü istiyor. Koalisyon güçlerini terör örgütü istiyor. Niye çünkü onların ellerinde ABD’nin silahları var” diye konuştu.

HAREKATIN TAKVİMİ

Harekatın takvimine dair ise Erdoğan “Şimdi bunun tarihi olmaz. Ama burada hedefler olur. Bizim hedeflerimiz belli. Hedeflerimiz nedir? Güvenli bölge başlığı altında Irak sınırından 444 kilometre batıya, öbür tarafta da 32 km derinlik…” diye konuştu.

'IŞİD'LİLERİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERİRİZ'

IŞİD’lilerin olduğu hapishaneler hakkında ise Erdoğan, “Bu DEAŞ’lıların olduğu cezaevleri sadece Rakka’da değil. Kuzey tarafta da var. Bunları alırız. Kaldıkları cezaevlerine cezaevi demek zor. Yabancı savaşçıları kendi ülkelerine göndeririz. Tutuşacaklar. Fransa diyecek ‘göndermeyin’, Almanya diyecek ‘göndermeyin’. Ondan sonra cezaevlerinde kuracağımız mahkemelerde bunları yargılamaya geçeceğiz. Bu sınırdakilerin dışındakileri ABD düşünsün” dedi.