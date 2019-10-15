Erdoğan Wall Street Journal’a yazdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wall Street Journal’da yayımlanan makalesinde 'Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceği sonucuna vardık ve Suriye'nin kuzeydoğusu için bir plan geliştirdik' dedi.

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal, Erdoğan'ın kaleme aldığı bir makale yayımladı.

"Diğerleri harekete geçmekte başarısız olunca Türkiye adım attı" başlıklı makalede Erdoğan, "Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceği sonucuna vardık ve Suriye'nin kuzeydoğusu için bir plan geliştirdik" dedi.

"Bizim açımızdan, terör gruplarıyla ilintili olanlar dışındaki bütün Suriye vatandaşları eşittir. Suriyeli Kürtler ve PKK'nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz" diyen Erdoğan, Arap Birliği'nin Türkiye'ye karşı aldığı karara tepki göstererek "İç savaşı durdurmak için hangi siyasi girişimleri desteklediler? İnsani krize son verme çabalarına ne kadar katkıda bulundular?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın makalesinden bir bölüm şu şekilde:

"Türkiye, binlerce masum insanı katleden DAEŞ terör örgütünün İslam diniyle bir tutulmasına karşı çıkmaktadır. Hiçbir DAEŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine hazırız.

Bugün Türkiye’ye DAEŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız olmuştu. Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir. Aynı şekilde bugün ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye’nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir?

Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Birçok ülke, bu ihtilafın düzensiz göç ve artan terör saldırıları gibi olumsuz yan etkilerini tecrübe etmiştir. Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası topluma, Suriye’deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye’ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye’nin çalışmalarını desteklemelidir."