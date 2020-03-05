Erdoğan-Putin görüşmesi sırasında HTŞ'den Serakib'e saldırı

Moskova'da Erdoğan ile Putin arasında görüşme sürerken İdlib'de HTŞ militanlarının Serakib'e saldırı düzenlediği bildirildi. Suriye ordusu ile cihatçı militanlar arasındaki çatışmaların ardından cihatçıların geri çekildiği belirtiliyor.

Moskova'da Erdoğan ile Putin arasında İdlib gündemli baş başa görüşmenin sürdüğü sırada İdlib'den çatışma haberi geldi.

Rus basınında yer alan haberlere göre Rus ordusundan kaynaklar İdlib'de M4 ve M5 karayollarının birleşim noktası olarak önem taşıyan Serakib kasabasına Heyet Tahrir'uş Şam militanlarının saldırı başlattığını, Suriye ordusu ile cihatçı militanlar arasında yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.

M5 karayolunu hedef alan cihatçıların topçu atışlarının ardından yaşanan çatışmalarda cihatçıların ağır kayıp verdiği ve geri çekildiği belirtiliyor.

Serakib'de Suriye ordusu kontrolü sağlamış, son olarak Rus askeri polisi de bölgeye yerleştirilmişti.

