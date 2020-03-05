Putin: Kimse TSK'nın orada olduğunu bilmiyordu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Putin İdlib'de ölen Türk askerleri için taziye diledi ve 'Suriye Ordusu dahil kimse orada TSK'nın olduğunu bilmiyordu' dedi. Erdoğan ise 'Bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgemizi, ülkemizi de rahatlatacaktır' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib'deki durumu görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme öncesinde Erdoğan ile birlikte kısa bir açıklama yapan Putin, İdlib'de yaşamını yitiren askerler için taziye diledi.

Putin "Suriye Ordusu dahil kimse orada TSK'nın olduğunu bilmiyordu. Suriye Ordusu'nun da ciddi kayıpları var" dedi. Putin "Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi gibi benzer bir olayın yaşanmaması ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin tahrip olmaması adına sizinle Suriye’deki durumun tamamını derinlemesine konuşmamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan "Bölgede sıkıntı. Dünyanın gözü burada. Bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgemizi, ülkemizi de rahatlatacaktır. Türkiye Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içerisindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu kabul için tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi baş başa yapılacak. Putin kendilerine daha sonra heyetlerin de katılacağını söyledi.