Dünya Sağlık Örgütü'nden Kovid-19 uyarısı: Dünya toplumu hazır olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, farklı ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Halihazırda 'pandemik' kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” dedi.

DSÖ Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

"What we see are epidemics in different parts of the world, affecting countries in different ways & requiring a tailored response.

The sudden increase in new #COVID19 cases is certainly very concerning.

I have spoken consistently about the need for facts, not fear"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020