Dünya Sağlık Örgütü'nden Kovid-19 uyarısı: Dünya toplumu hazır olmalı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun Kovid-19'un pandemik hâl almasına hazır olması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, farklı ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan Kovid-19 (Yeni Koronavirüs) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Halihazırda 'pandemik' kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” dedi.

DSÖ Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.