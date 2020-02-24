Çin'in Rusya Büyükelçisi'nden KOVİD-19 aşısı iddiası

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zang Hanhui, ülkesinde Yeni Koronavirüs salgınına karşı etkili bir aşı geliştirildiğini, ancak aşının daha fazla teste tabi tutulması gerektiğini iddia etti.

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zang Hanhui, Yeni Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin Rus basınının sorularını yanıtladı.

TASS'ta yer alan habere göre Zang, KOVİD-19'a karşı etkili bir aşı geliştirildiğini, ancak aşının daha fazla teste ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Zang, "Çin'de bu salgını nihayetinde bitireceğimize yönelik güven var. Salgının merkezinin (Vuhan) yanı sıra, birçok eyalet ve kentte bu ayın sonuna kadar normal hayata dönülecek. Şüphesiz ki, salgının merkezinde bu, Mart'ın ortalarında gerçekleşecek" diye konuştu.

Zang, "Çin, salgına karşı bağışıklık gösteren bir aşı geliştirdi. Ancak bunlar ön sonuçlar, dolayısıyla daha fazla test ve gelişim için zamana ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.