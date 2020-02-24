Türk Tabipler Birliği: KOVİD-19 salgını için heyet oluşturuldu

Türk Tabipler Birliği yeni koronavirüs salgınının İran'da görülmesinin ardından açıklama yaparak konunun uzmanlarından oluşan bir heyet oluşturulduğunu duyurdu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının İran'da da ölümlere yolaçmasının ardından bir açıklama yaptı.

TTB'nin internet sitesinde yayımlanan "Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir" başlıklı duyuruda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin önemine vurgu yapıldı. Paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi açısından da bilgilendirmenin önemli olduğu belirtildi.

'HEYET OLUŞTURULDU'

Açıklama şöyle:

"Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.

Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur.

Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Van'da gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonuçları negatif çıkarken salgın tehdidi nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatılmıştı.