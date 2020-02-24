İran'da yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

İran'da yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 47 oldu.
BAŞKA ÜLKELERE DE SIÇRADI
İran'dan Kuveyt'e gidenlerde virüs tespit edildi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehşed kentinden dönen 3 kişi olduğu açıklandı.
Afganistan'da da en az 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.
Salgının ardından Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapatmıştı
İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibarıyla geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na inmişti.