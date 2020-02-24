Van'da yeni koronavirüs nedeniyle gözetim altında tutulan isimlerin durumu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da yeni koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 5 kişin testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Van'da yeni koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 5 kişin testlerinin negatif çıktığını ve tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

Koca, “Van Devlet Hastanesinde 5 kişi soğuk algınlığı belirtileri sebebiyle gözetim altındaydı. Onların sonuçları da korona virüs açısından negatif çıktı. Ülkemize bu virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği önlemelerden çok daha fazlasını çok erken dönemde uygulamaya aldık. Sağlık sistemimiz bu tür vakalarla mücadele edecek kadar güçlüdür" dedi.