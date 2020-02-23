Van'da 5 kişi 'yüksek ateş' sebebiyle tedavi altında

Van'da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, 'yüksek ateş' görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. Hakkari’de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yetkililer 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı.

İran’da KOVİD-19 (yeni koronavirüs) vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 3 Türk vatandaşında "yüksek ateş" görüldü. Vatandaşlar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

​Öte yandan Hakkari’de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğrularken, herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi.

Van Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden de konuyla ilgili açıklama yapılmış ve "İran’dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denilmişti.