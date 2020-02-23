Türkiye yeni koronavirüs salgını nedeniyle İran sınırını kapattı

İran'da yeni koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı.

İran'da yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı.

Kapatma kararını İçişleri Bakanlığı duyurdu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi. Koca, "İran'dan Türkiye'ye gelişler durduruldu, Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor" diye konuştu. Bakan Koca, tüm uluslararası uçuşların (İran'dan gelişler) saat 20:00'den itiabaren tek taraflı olarak durdurulduğunu da açıkladı.

Koca ayrıca "Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı" diye konuştu.