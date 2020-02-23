İran'da KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e çıktı

İran'da yeni koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının ise 43'e yükseldiğini söyledi.

Cihanpur, vaka tespit edilen 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.

İran Milli Eğitim Bakanlığı ise ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu. Salgın nedeniyle Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi. Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.