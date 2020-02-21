Bakan Koca: İran'dan gelen yolcular sınır kapısında kontrolden geçiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüm, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İran Bakanı şüpheli vakanın 750 olduğunu, 18 vakada pozitif koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran ile sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim.

Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce personelimiz, yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeye başladı.

Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık.

Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Adres ve iletişim bilgileri olmayanları da içeri almamayı son 14 günde Kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte içeri almayı düşünmediğimizi ifade ettik.

Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak.

Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız."