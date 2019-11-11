Dışişleri'nden AB’ye yaptırım tepkisi: Beyhude beklenti

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasına izin verecek çerçeve belgeyi kabul etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısında kabul edilen ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımlara izin verecek çerçeve belgeye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin "Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen" uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Kuzey Kıbrıs'ın hak ve çıkarlarını korumaktan vazgeçmeyeceği belirtildi.

"AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir iş birliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir” denilen açıklamada "Daha önceden Kıbrıs sorununun çözülmesine katkıda bulunabilecek tarafsız bir aktör olma vasfını çok uzun süre önce yitiren AB’nin, Doğu Akdeniz’de de yapıcı ve yararlı bir tutum alabilmesinin mümkün olmayacağı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"2004’ten bu yana Türkiye ve KKTC’nin egemenlik ve meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrılarımız karşısında pervasız bir tutum benimseyen AB’nin, biz de faaliyete başladıktan sonra iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesine atıfta bulunması, en hafif tabirle ironiktir. Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."

