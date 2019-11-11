AB’den Türkiye’ye yaptırım kararı

AB Dışişleri Bakanları Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle ekonomik yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türk yetkililere seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulama konusunda anlaştı. Yaptırım uygulanacak isimler ise henüz açıklanmadı.

Reuters’ın haberine göre AB Dışişleri Bakanları’nın toplantısı sonrası yapılan açıklamada kabul edilen tasarının “Doğu Akdeniz’de ruhsatsız hidrokarbon sondaj faaliyetlerinden sorumlu olan ya da bunlara katılan kişi ve kurumlara yaptırımları mümkün kılacağı” belirtildi.

Reuters’ın iki AB diplomatına dayandırdığı habere göre, tasarı Türkiye’ye AB’nin “yasadışı” olarak tanımladığı sondaj çalışmalarına son vermesi için bir şans tanıyor. Sözkonusu diplomatlar yaptırımların büyük olasılıkla sondaj çalışmalarına katılan gemilerin kaptanları ile orduyu hedef alacağını söyledi.