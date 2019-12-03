Çin’den Pompeo’ya Huawei yanıtı: Zehirli bir yalan

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Huawei ve ZTE firmalarını fikri mülkiyet hırsızlığı ve casuslukla suçlamasına sert yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, bugün düzenlediği basın toplantısında Çinli şirketler Huawei ve ZTE’yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sözlerine yanıt verdi.

Çinli sözcü Hua, “Pompeo’nun sözleri zehirli bir yalandır. Pompeo Huawei’nin İsrail, Birleşik Krallık ve ABD’de fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını iddia etmektedir. Sayısız kereler kendisine sorduk ve her seferinde ABD tarafı kaçtı çünkü bu soruya bir yanıtları yok. Bugün itibariyle Huawei’nin bir güvenlik tehdidi olduğuna dair kanıt sunabilecek tek bir ülke, tek bir şirket ve hatta tek bir kişi yoktur” dedi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua, ABD’nin uzun süre önce bilişim şirketlerinden kullanıcıların kişisel verilerini istediğinin de bir sır olmadığını söyledi.

Pompeo, dün Politico-Europe’ta yayımlanan yazısında, Huawei ve ZTE’yi casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak bu şirketlerin 5G ekipmanının Avrupa’da kişisel veri sızıntısına ve kritik altyapılarda zarara yol açacağını öne sürmüştü. Pompeo yazısında AB’yi, Çinli şirketler yerine Ericsson ve Nokia gibi Avrupalı şirketler ve Güney Koreli şirket Samsung ile çalışmaya çağırmıştı.

ABD Huawei’yi Çin ordusu ve istihbaratıyla işbirliği yapmakla suçluyor ve birçok ülkeyi 5G ağında şirketin ekipman ve altyapısını kullanmamaları için teşvik ediyor. Huawei ise suçlamaları reddederek ABD'nin şirkete yönelik kısıtlamalarına tepki gösteriyor.

