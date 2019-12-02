Huawei yeni ürettiği cihazların parçalarını ABD dışından temin ediyor

ABD'nin kara listeye aldığı Çinli telekom şirketi Huawei'nin yeni ürettiği cihazlarda ABD'den parça temin etmediği belirtildi.

ABD tarafından Mayıs ayında kara listeye alınan Çinli telekom şirketi Huawei, yeni cihaz üretimi için daha önce ABD'den alınan parçaları başka ülkelerden temin etmeye başladı.

ABD'li Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin tedarikinden bağımsız üretilen telefonlar gösteriyor ki, ABD'nin Huawei'yi soyutlama çabaları işe yaramıyor" diye konuştu.

Huawei'nin siber güvenlik yetkililerinden John Suffolk ise, gazeteye yaptığı açıklamada, "Tüm 5G'lerimiz artık ABD'den bağımsız üretiliyor. ABD'li parçaları kullanmaya devam etmek isterdik. ABD endüstrisi için de, Huawei için de iyi bir şeydi. Ama bu imkan elimizden alındı" dedi.

Gazetenin yayımladığı rapora göre, ABD dışından gelen parçalar, cep telefonu dışında üretilen cihazlar için de kullanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Mayıs ayında Huawei'yi, Çin devleti adına casusluk yaptığı suçlamasıyla kara listeye almıştı. ABD Ticaret Bakanlığı, daha sonra Ağustos ayına kadar şirkete yönelik kısıtlamaları yumuşatma kararı alarak Huawei'nin bazı parçalara erişimini sağlamıştı.