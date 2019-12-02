Çin'den ABD'ye Hong Kong yanıtı: ABD'nin talebi askıya alındı

Çin hükümeti, ABD'li savaş uçakları ve savaş gemilerinin Hong Kong'a giriş taleplerinin onaylanma sürecini askıya aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilere müdahale ettiği gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalamasına Çin'den yanıt geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li savaş uçakları ve savaş gemilerinin Hong Kong'a giriş taleplerinin onaylanma sürecinin askıya alındığını açıkladı.

Pekin'de basın toplantısında konuşan bakanlık sözcüsü Hua Chunying, aynı zamanda İnsan Hakları Gözlemevi, Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokrasi Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün dahil olduğu ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarına Hong Kong'daki şiddet eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

ABD'ye Çin'in içişlerine karışmayı durdurma çağrısı yapan Hua, "ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma adına Hong Kong'un istikrarı ve refahını korumak" için gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'nin her iki kanadından geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurmuştu.