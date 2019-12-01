Hong Kong’da Trump’a minnet yürüyüşü

İngiliz mandacılığını savunan Hong Kong’daki aşırı sağcı gruplar, kentteki ABD elçiliği önünde ABD’ye teşekkür eylemi düzenledi. ABD ve Trump maskeleri takan eylemciler daha öncesinde ABD’den Hong Kong’a müdahale çağrısında bulunmuştu.

Hong Kong’da aşırı sağcı ABD ve İngiltere yandaşlarının eylemleri devam ederken bugün ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD elçiliği önünde ABD’li milletvekillerine ve ABD Başkanı Donald Trump’a “teşekkür eylemi” düzenlediler.

Eylemciler ABD Başkanı Trump’ın "Make America Great Again" (Amerikayı Tekrardan Yücelt) sloganına ithafen Make Hong-Kong Great Again dövizleri ve Donald Trump maskeleri taşıdı.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz gün, Hong Kong'daki gösterilere müdahale ettiği gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

Hong Kong’da İngiltere’nin mandası altına girilmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı grupların eylemleri aylardır sürüyor. Geçtiğimiz günlerde eylemleri düzenleyen çeteler, eylemlere tepki gösteren bir Hong Kong sakinini yakmışlardı. 11 Kasım günü eylemcilerin, tartışma yaşadıkları kişinin "Siz Çinli değilsiniz" demesine karşılık "Çin'e geri dön" dedikleri ve üzerine benzin dökerek ateşe verdikleri görülmüştü.