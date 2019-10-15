BM Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin harekatı için ikinci kez toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat gündemiyle yarın bir kez daha toplanacak. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkelerinin hazırladığı ortak açıklama ABD ve Rusya tarafından onaylanmamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatını görüşmek üzere yarın ikinci kez toplanacak.

Reuters’a bilgi veren diplomatik kaynaklar görüşmenin üye ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya’nın talebi üzerine yapılacağını aktardı.

Yarın gerçekleşmesi beklenen görüşme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat sonrası bu gündemle yapılacak ikinci toplantı olacak.

İlk görüşmede üye ülkeler bir görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye harekatı durdurması çağrısı yapmıştı. Rusya ve ABD ise toplantının ardından kendi açıklamalarını yapmıştı.



BM İNSAN HAKLARI OFİSİ: SAVAŞ SUÇLARINDAN ANKARA SORUMLU TUTULABİLİR

Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi’nden “Barış Pınarı Harekatı”yla ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin destek verdiği gruplar tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik infazların "savaş suçu" olarak sayılabileceği ve Ankara'nın sorumlu tutulabileceği belirtildi.

GELECEK SURİYE PARTİSİ GENEL SEKRETERİ KHALAF’IN ÖLDÜRÜLMESİ

DW Türkçe’nin aktardığına göre YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hafta sonu en az dokuz sivilin "infaz edildiğini" duyurmuştu. Bu isimler arasında Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri 35 yaşındaki Hevrin Khalaf da vardı. Khalaf'ın Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalifler tarafından aracından kaçırılarak öldürüldüğü iddia ediliyor.

COLVILLE: BM GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULAMAYA ÇALIŞIYOR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nde yapılan açıklamada ayrıca Ahrar el Şarkiye adlı gruba mensup kişilerin yargısız infaz gerçekleştirdiğini gösteren 12 Ekim'e ait iki farklı görüntünün incelendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Rupert Colville, videoda savaşçıların üç Kürt tutsağı yakaladığının ve infaz ettiğinin görüldüğünü söyledi. Öldürülen kişilerden sadece birinin askeri üniformasının olduğunu vurgulayan Colville, BM'nin görüntüleri doğrulamaya çalıştığını aktardı.

Colville yargısız infazın uluslararası hukukta ciddi bir ihlal olduğuna ve savaş suçu sayılabileceğine dikkat çekti. Colville, bu gruplar üzerinde kontrolü sağlamaması durumunda Türkiye'nin bir ülke olarak bu suçlardan sorumlu sayılabileceğini vurguladı. BM sözcüsü, Ankara'ya derhal iddialar hakkında tarafsız ve şeffaf soruşturma başlatma çağrısı yaptı. Colville videolar sayesinde kolayca kimliği tespit edilebilecek olan bu kişilerin yakalanması çağrısında da bulundu.

‘2 GAZETECİ, 4 SİVİL ÖLDÜ’

Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi Türkiye'nin harekatı sonucu Resulayn'da ikisi gazeteci dört sivilin öldüğünü, beş sağlık tesisinin vurulduğunu açıkladı. Türkiye, harekat sonucu sınırın Türk tarafında biri dokuz aylık bebek olmak üzere 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

190 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Uluslararası Göç Örgütü de Türkiye'nin harekatı sonucu 190 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. UNICEF'e göre harekat nedeniyle evlerini terk edenlerin 70 binini çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Dünya Gıda Programı sözcüsü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde 450 bin kişiye gıda yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Şu ana kadar 83 bin kişinin bu yardımları aldığı belirtiliyor.