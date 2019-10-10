BM Güvenlik Konseyi'nden ortak Türkiye açıklaması çıkmadı

Türkiye’nin Suriye’ye askeri harekatını görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nden ortak açıklama çıkmadı. 5 Avrupa ülkesi Türkiye’yi askeri harekata son vermeye çağıran bir açıklama yayımladı, ABD ve Rusya ise kendi açıklamalarını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri harekatı görüşmek üzere toplandı.

Kapalı oturumla toplanan 15 üyeli konseyde ortak bir açıklama konusunda anlaşmaya varılmadı.

5 AVRUPA ÜLKESİNDEN 'HAREKATA SON VER' ÇAĞRISI

Toplantıda İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya ortak bir açıklama yayımlayarak Ankara'yı “tek taraflı askeri harekata son vermeye” çağırdı. Metinde “Suriye’nin kuzeydoğusunda yeniden silahlı çatışmaların başlamasının tüm bölgedeki istikrarı daha da sarsacağı ve sivillerin zarar görmesine ve yeni yer değiştirmelere neden olacağı” belirtildi.

ABD: TÜRKİYE OYUNU KURALINA GÖRE OYNAMAZSA...

ABD BM Temsilcisi Kelly Craft toplantının ardından yaptığı açıklamada “Türkiye şimdi tutuklu IŞİD savaşçılarının hapiste kaldığından emin olmaktan ve IŞİD'in hiçbir şekilde tekrar ortaya çıkmamasından da sorumludur. Oyunu kurallara göre oynamamanın, hassas nüfusu koruyamamanın, IŞİD'in bu durumdan faydalanamayacağının garantisini verememenin sonuçları olacaktır” dedi.

Reuters’ın haberine göre BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin sunduğu tasarı görüşülüyor ancak bu tür açıklamaların oybirliğiyle alınması gerektiği için anlaşmaya varılması pek mümkün görünmüyor.

RUSYA: AÇIKLAMA ÜLKEDEKİ YASADIŞI ASKERİ VARLIKTAN BAHSETMELİ

Rusya BM Temsilcisi Vassiliy Nebenziya ise basın mensuplarına sözkonusu açıklamanın yalnızca Türkiye’nin harekatını değil Suriye’deki krizin diğer boyutlarının da yer alması gerektiğini söyledi. Nebeziya “(Açıklamada) ülkedeki yasadışı askeri varlıktan bahsedilmeli” dedi.