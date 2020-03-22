Belçika'nın Limburg bölgesinde koronavirüs tedavisi görenlerin çoğu emekli maden işçisi Türkiyeli göçmenler

Belçika'nın Genk şehrindeki Doğu Limburg Hastanesi (ZOL), tedavi altına alınan koronavirüs hastalarının yarıdan fazlasının Türkiye kökenli göçmenlerden oluştuğu öğrenildi. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu bilgi doğrulandı. Belçika'da ölen 75 kişiden birinin, Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Onur olduğu öğrenildi.

Belçika'nın Limburg eyaletinde tedavi altına alınan koronavirüs hastalarının yarıdan fazlasının, Türkiye kökenli göçmenler olduğunu açıklandı.

Flaman kesimindeki yerel hükümette Adalet, Enerji ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Genk doğumlu Zühal Demir, hastaneden kendisini arayan bir doktor ile Türkiye kökenli bir hemşirenin de aynı bilgiyi verdiğini söyledi.

Türkçe bir uyarı videosu hazırlayan Demir, ZOL Hastanesi'ndeki doktorların şaşkın, umutusuz ve ne yapacaklarını bilmez halde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk asıllı bir hemşire ve bir doktor beni aradı. Karantina önlemlerine uyulup uyulmadığını merak ediyorlar. 'Camiler ve kafeler kapalı ama bilmediğimiz bir toplantı mı var?' diye sordular."

Hastaların çoğunun 60 - 65 yaşları arasındaki emekli maden işçisi Türkiyeli göçmenler olduğunu belirten Demir, Belçika'daki Türk toplumunu virüse karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Demir, habersiz ev ziyaretleri, birlikte hareket etme ve kadercilik anlayışı gibi etkenler yüzünden virüsün Belçika'daki Türkiye kökenliler arasında zahmetsizce yayıldığını vurgulayarak, "Korona, içi boş sloganları dikkate almaz. Türk toplumunun yararına hedefe yönelik çalışma ve iletişime odaklanmalıyız" dedi

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberi göre, ZOL Hastenesi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, tedavi altındaki hastaların önemli bir kısmının Belçika Türk toplumundan geldiği doğrulanarak, "Koronavirüs hiçbir ayrım yapmaz. Türk kökenli hasta sayısının fazla olması panik için bir sebep değil" dendi.

ÖLEN BİR KİŞİ TÜRK VATANDAŞI

Belçika'da ölen 75 kişiden birinin, Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Onur olduğu öğrenildi.

Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki İsmet Onur'un, koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi. Onur'un, farklı bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi altında olduğu belirtildi.

Yakınları, İsmet Onur'un cenazesini Türkiye'ye göndermek istiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA), koronavirüsten ölen kişilerin tabutlarını, "taşınması sakıncalı tehlikeli madde" kapsamına aldığı için, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçaklarının cenazeyi Türkiye'ye götürmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

THY kargo uçaklarının, haftanın belli günlerinde, sadece normal yolla ölen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cenazelerini taşıyacağı belirtildi.

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle ölen kişi sayısı 75'e ulaştı.