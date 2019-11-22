Astana görüşmelerinin tarihi belli oldu

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi Türkiye, Rusya ve İran’ın sürdürdüğü Suriye konulu Astana görüşmelerinde yeni oturumun 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

“Astana görüşmeleri” olarak bilinen Türkiye, Rusya ve İran tarafından yürütülen Suriye konulu toplantıların bir sonraki oturumunun 10-11 Aralık’ta yapılacağı açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Teleberdi, bugün yaptığı açıklamada, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık’ta yapılacak oturumuna ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

2017 yılında başlayan Astana görüşmeleri Kazakistan’ın başkenti Nursultan’ın eski adıyla anılıyor. Son toplantı 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemlerinin, Astana ve Soçi’de varılan anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, uluslararası topluma Ankara’ya bu eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

