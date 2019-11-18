Kazakistan: Astana zirvesi Aralık ayının başında yapılabilir

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Teleberdi, Astana Görüşmeleri’nin gelecek oturumunun önümüzdeki ayın ilk yarısında Nur Sultan’da düzenlenebileceğini söyledi.
Teleberdi, Bakanlığın Rusya, İran ve Türkiye’den oluşan garantör ülkelerden resmi istek beklediklerini söyledi.
Bu ayın başında Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İpek Smedyarov Astana Görüşmeleri’nin yeni oturumunun Kasım sonu veya Aralık başında gerçekleşebileceğini söylemişti.
Astana Görüşmeleri, Kazakistan’ın başkentinde 2017’de başladı ve bugüne kadar 13 oturum gerçekleşti.