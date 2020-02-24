Assange, hakim karşısına çıktı

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD’nin iade talebi nedeniyle bugün hâkim karşına çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yedi yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD’ye iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı.

Duruşma, Assange’ın tutulduğu Belmarsh Hapishanesi yakınındaki Woolwich Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Julian Assange'ın mahkeme önünde toplanan destekçileri ABD’yi ve İngiltere’yi protesto etti. Hâkim Vanessa Baraitser de, mahkemede yaşanabilecek olası protestoların önünü kesmek için "huzursuzluk çıkaranların" salondan çıkarılacağını duyurdu.

'DAVA GAZETECİLERİN FAALİYETLERİNİN CEZALANDIRILMASINA YOL AÇABİLİR'

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson, davanın araştırmacı gazeteciler için hayati önem taşıyan faaliyetlerin cezalandırılmasına yol açabileceğini vurguladı.

WikiLeaks tarafından sızdırılan belgelerin ABD’nin Irak ve Afganistan’da nasıl kirli bir savaş yürüttüğünü kanıtladığını belirten Robinson, “Burada cinayetten ve savaş suçlarının kanıtından bahsediyoruz. Bunlar, suiistimalleri nedeniyle hükümetlerden hesap sormak isteyen bizim gibi insanlar için oldukça dikkate değer kaynaklar” dedi.

ABD’yi savunan avukat ise, Assange’ın Batı’ya yardımcı olan insanların hayatını riske attığı için suçlu olduğunu ve bu nedenle iadesinin istendiğini belirtti. Avukat ayrıca "gazeteciliğin suç işleme bahanesi olmayacağını" savundu.