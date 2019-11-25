Doktorlardan mektup: Assange hapishanede ölebilir

İngiltere’de tecrit koşullarında tutulan WikiLeaks’in kurucusu Assange'ın sağlık durumuna ilişkin 60’ın üzerinde doktor İngiltere hükümetine açık mektup gönderdi.

Dünyanın dört bir yanından sağlıkçılar bir açık mektup yazarak Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de cezaevinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutulan Assange, Şubat ayında, 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği ABD'den iade talebi üzerine yargılanacak. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e gönderilen açık bir mektupta, dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla tıp uzmanı, Assange’ın ölüm riski altında olduğunu söylediler.

Açık mektupta “Şu anda mevcut olan kanıtlar hakkında, Assange'ın cezaevinde ölebileceğine dair gerçek endişelerimiz var. Tıbbi durum acildir, kaybedecek zaman yok” denildi.

Doktorlar, Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yedi yıl süren sığınması sırasında Assange’ın sağlığının kötüleştiğini gösteren birkaç görgü tanığı raporundan bahsetti. Avustralya doğumlu Assange, Ekvador’daki ABD yanlısı hükümetin kurulmasının ardından Ekvador büyükelçiliğinden atılmıştı.

Assange'ın kamuoyu tarafından son görüldüğü geçen ayki duruşması sırasında hastalık belirtileri gösterdiği ifade ediliyor. Assange, adını ve doğum tarihini hatırlamakta zorlandığını ve düzgün düşünemediğini söylemişti.

BM İşkence Raportörü Nils Melzer, Assange’ın psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını belirtmişti.

Açık mektup ABD, Avustralya, İngiltere, İsveç, İtalya, Almanya, Sri Lanka ve Polonya'dan hekimler tarafından imzalandı.