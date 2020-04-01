AKP’nin Suriye’deki su hırsızlığı salgında bile durmadı

Suriye’nin topraklarını işgal eden AKP’nin komşu ülkenin suyunu çaldığı daha önce de biliniyordu. AKP’nin su hırsızlığı bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs tehdidine rağmen hız kazandı.

Suriye Birleşik Komünist Partisi’nin haber sitesi Alnnour’da yer alan habere göre, AKP ve paralı askerleri, Suriye’nin El-Haseke şehrinde Aluk ana su tedarik istasyonundan şehrin suyunu kesti. İstasyonda çalışan işçilerin işyerlerine girmeleri engellendi.

Hijyen önlemlerinin hayati önem taşıdığı salgın günlerinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı El-Haseke şehrinin hiçbir ilçesine su verilmiyor. El-Haseke içme suyu genel teşkilatı şehre farklı yollardan da su aktarabilmiş değil.

AKP şehir halkını koronavirüs salgını sırasında susuz bırakarak salgının büyüme riskini artırıyor. Emperyalizmin saldırıları ve AKP’nin su hırsızlığı ile mücadele eden Suriye’de son resmi kayıtlara göre koronavirüs salgınına yakalanan 8 vaka ve 2 ölü var.

El-Haseke’nin içme suyunun kesilmesi üzerine Alnnour’da yer alan haberde “İşgalci Türkiye ve paralı askerlerinin yaptığı kesinti uluslararası normlarda da bir insanlık suçudur” denildi.

Daha önce Fırat Kalkanı bölgesinde Suriye’nin içme suyunun Devlet Su İşleri aracılığıyla bir AKP’li eski milletvekilinin ortağı olduğu şirkete ihale edildiği hatırlanıyor.