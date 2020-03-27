ABD'nin İran'a yaptırımları salgına rağmen sürüyor

Washington yönetimi Devrim Muhafızları'nı ve Şii milisleri destekledikleri gerekçesiyle 5 İran şirketini ve 15 kişiyi kara listeye aldı. Bu ABD'nin son iki hafta içinde İran'a yönelik üçüncü yaptırım kararı oldu.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel boyutta hızla devam ederken ABD, İran’a yönelik yaptırımlarına ara vermedi.

Washington yönetimi, beş İran şirketini ve 15 kişiyi “terör örgütlerini destekledikleri” gerekçesiyle kara listeye aldı. Bu ABD’nin koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 200 kişiden fazla kişinin öldüğü İran’a son iki hafta içerisindeki üçüncü yaptırım kararı oldu.

DW Türkçe'nin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kara listeye alınan kişilerin ve şirketlerin Washington tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanan İran’ın önde gelen askeri birimleri Devrim Muhafızları ve ona bağlı Kudüs Gücü'ne destek sağladığı; ayrıca Irak’taki İran destekli iki milis gücüne yardım ettikleri söylendi.

Kara listeye alınanlar İran petrolünün Suriye'ye satılmasını sağlamakla ve Irak ve Yemen’deki milislere silah sevkiyatı yapmakla suçlanıyor.

Soayal medya hesabından paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise “ABD 'sonsuza kadar salgın' mı istiyor? Zorbalığın yaptırımlarını izlemeyi bırak ahlaki sorumluluktur” diye yazdı.