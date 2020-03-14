İran BM Temsilcisi: ABD yaptırımları virüsle mücadeleyi engelliyor

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ravançi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının hükümet ve halkın yeni koronavirüsle mücadelesini sekteye uğrattığını söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi (BM) Macit Taht Ravançi, ülkesindeki yeni koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ravançi, "Dün akşam New York'tan döndüm. İran halkı ve hükümeti KOVİD-19'u yenmek için büyük çaba sarf ediyor, ancak ABD yaptırımları bu çabaları sekteye uğratıyor. ABD'nin bu insani gayreti siyasileştirmemesi ve yaptırımları kaldırmasının tam zamanı. Uluslararası krizler gerçek uluslararası çabalar gerektirir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, BM Genel Sekreteri Anton Guterres'e bir mektup yollayarak, ABD yaptırımlarının İran'ın koronavirüsle mücadelede büyük bie engel oluşturduğunu belirtti ve yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Zarif, "Sağlık tesislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın dünyanın en iyilerinden olmalarına karşın, ABD hükümetinin ekonomik teröre başvurması nedeniyle, hastalarımıza tanı koymak ve onları tedavi etme çabalarımızda, virüsle mücadelemizde ve onu yenme sürecimizde engeller görüyoruz" dedi.