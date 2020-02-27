AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katıldığı belirtilen 2 Türk vatandaşının yaptırım listesine alınması kararı AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle iki Türk vatandaşını yaptırım listesine aldı.

AB'nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararda, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetinin devam etmesi nedeniyle iki kişi kara listeye alındı" denildi.

Kara listeye alınan iki Türk vatandaşının, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine katıldığı ileri sürüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre daha önce iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yaptırım kararı, iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulmasını ve AB’ye giriş yasağı konulmasını öngörüyor.

