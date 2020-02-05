Çavuşoğlu'ndan AB'ye Doğu Akdeniz çağrısı: 'Birlikte çalışabiliriz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’ye katılım sürecine ilişkin ‘yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz’ dedi. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda ise ‘AB tarafsız davranırsa hep birlikte çalışabiliriz’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye’nin AB’ye katılımına dair “yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini” düşündüklerini söyledi.

AB ile Türkiye ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı ve Libya konularında AB'nin aldığı kararlar ilişkilerimizi gerdi. Aramızda sorun haline gelen bu konularda iletişimimizi daha da artırmamız lazım" diye konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda "üyelik dayanışması"nın uluslararası hukukun üstünde olamayacağını söyleyen Çavuşoğlu "Nitekim, Avrupa Adalet Divanı, daha birkaç gün önce Slovenya-Hırvatistan sınır ihtilafı konusunda AB'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda yetkisi bulunmadığını teyit etti. O nedenle AB'nin, Doğu Akdeniz'de de buna benzer karar verme yetkisi yoktur" dedi.

DOĞU AKDENİZ: 'HEP BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ'

Çavuşoğlu "Hidrokarbon faaliyetleri sorunu, sadece Türkiye ile AB arasında bir mesele değildir. Bu, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin hepsini etkileyen bir meseledir. Burada AB, tarafsız davranırsa, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını garanti altına alacak bir iş birliği mekanizması üzerinde çalışabiliriz. Hep birlikte çalışabiliriz" diye konuştu ve ekledi:

"Kıbrıs Türklerinin varlığı inkar edilmeye devam edilirse, AB'nin bize yönelik atacağı her menfi adıma karşı biz de karşı adım atacağız. O zaman ne oluyor, gerginlik artıyor. Oysa gerginliği azaltacak adımları birlikte atmamız lazım.”

BORRELL’E MEKTUP

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ilettiği mektupta, Türkiye'nin AB'ye yönelik vizyonunu net şekilde ortaya koyduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, "Bilhassa katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. AB Konseyi, yüksek düzeyli temas ve diyaloglar ile Ortaklık Konseyi toplantılarını askıya alma kararını gözden geçirmelidir. Dönem Başkanı Hırvatistan'ın da bu konuda yapıcı olduğunu görüyoruz" dedi.