ABD: Türkiye-Suriye sınırına yeniden asker gönderme niyetimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD’nin Türkiye-Suriye sınırı bölgesinde tekrar asker konuşlandırması yönünde bir niyet ya da planlarının olmadığını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Savunma Bakanlığı bütçesi konulu oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bir Kongre üyesinin “Bize sunduğunuz yeni bütçeye göre, ülkemizin Suriye’deki iç savaşa yeniden müdahil olması yönünde bir beklenti var mı?” sorusuna Esper, böyle bir tartışma olmadığı yanıtını verdi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, bu sürecin aktif biçimde sürdürülmesi gerektiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da bu yönde çaba gösterdiğini bildiğini ifade eden Esper, İdlib’de durumun çok sayıda aktörün de varlığıyla şimdi çok daha karmaşık hale geldiğini kaydetti.

Esper, ABD güçlerinin Türkiye’nin "Barış Pınarı" harekatı öncesinde çekildiği Türkiye-Suriye sınırına yeniden konuşlandırılması ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, şu anki misyonlarının, Suriye Demokratik Güçleri’yle de birlikte çalışarak, Suriye’nin doğu kesiminde IŞİD’i ortadan kaldırma sürecinin devamını sağlamak olduğunu söyledi. Esper, “Şu an itibariyle, sınırda tekrar varlık göstereceğimiz yönünde herhangi bir ihtimal görmüyorum” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Milley de, öncelikli görevlerinin Suriye’nin doğu kesimlerinde IŞİD’le mücadele olduğunu öne sürerken, “Benim bildiğim kadarıyla, Suriye iç savaşına yeniden müdahil olma ya da Suriye-Türkiye sınırında tekrar asker konuşlandırma yönünde ne bir niyet ne de plan var” dedi.