İdlib'de hava saldırısı: İki asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.