ABD: Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Fannon, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliğinde 'inanılmaz derecede önemli rol oynadığını' ve Kıbrıs yönetiminin sondaj faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

ABD'nin enerjiden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail enerji bakanlarıyla üç ülkeden teknik heyetlerin bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Fannon, ABD yönetiminin "Doğu Akdeniz'de siyasi işbirliği ve refahı artıracak enerji ortaklıklarını desteklediğini" belirterek "istikrarı zedeleyecek kışkırtıcı eylemlerden" kaçınılmasını istedi.

Fannon, Washington yönetiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki enerji kaynaklarını kullanma hakkını ve Ada'yı yeniden birleştirecek bir anlaşma çerçevesinde kazancın Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında paylaşılmasını desteklediklerini belirtti.

KIBRIS ENERJİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından oluşturulan enerji koridoruna ABD'nin verdiği desteğin "sağlam ve sarsılmaz" olduğunu belirterek Türkiye'yi "bu işbirliğine köstek olmakla" suçladı.

Lakkotripis, "Ülkelerimiz ve ABD arasındaki işbirliği çok önemli. Türkiye ise bu olumlu görünüme tezat oluşturacak şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı sondaj faaliyetlerine devam ederek bu işbirliğine köstek olmaktadır. Türkiye'nin geçen mayıs ayından beri artan faaliyetleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" dedi.