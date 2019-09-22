Yeni Şafak'ın otopark olarak kullandığı arazi İBB'ye ait çıktı

Yeni Şafak gazetesinin otopark olarak kullandığı arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Günboyu'ndan Ümit Karadağ'ın haberine göre, Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesinin Topkapı’daki binasının otoparkı olarak kullanılan arazinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olduğu ortaya çıktı.

'TAZMİNAT DAVASI AÇILMALI'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tanal, ''İBB’ait arazi neyin karşılığında Yeni Şafak Gazetesine verilmiş? Arada bir sözleşme yoksa, geriye yönelik tazminat/ecrimsil istenmeli. Yaptıkları yanına kar kalmamalı @istanbulbld şayet sözleşme göstermelik yapılmış ise tazminat davasını ilgililere karşı ibreti alem için açılmalı'' dedi.

İBB’ait arazi neyin karşılığında Yeni Şafak Gazetesine verilmiş? Arada bir sözleşme yoksa;Geriye yönelik tazminat/ecrimsil istenmeli...Yaptıkları yanına kar kalmamalı @istanbulbld şayet sözleşme göstermelik yapılmış ise tazminat davasını ilgililere karşı ibreti alem için açılmalı https://t.co/VZZCZxvdcb — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 21, 2019

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla söz konusu araziye İSPARK işletmesi kuruldu.