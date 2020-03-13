Varank, Gezi günlerini anlattı: 'Çok pişman olacaksınız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın Gezi direnişi sırasında Taksim'in açılmasını istediği öne sürülen Gül'e 'Madem ısrar ediyorsunuz buna müsaade edeceğim ama çok pişman olacaksınız' dediğini öne sürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2013 Haziran Direnişi öncesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakanı Tayyip Erdoğan arasında geçtiğini öne sürdüğü görüşmeleri açıkladı.

Eylemler sırasında Başbakanlık Başmüşaviri olarak Başbakan Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştığını hatırlatan Varank, DHA‘ya yaptığı açıklamada, Gezi’yi “Gezi olayları başladığında biz bu olayların nereye gideceği ile ilgili öngörüleri çok önceden yapmıştık. Gezi hadislerini kahramanlıkla tanımlayanlar var. Bunlardan gurur duyanlar var; ama Gezi hadiseleri aslında, ekonomik verilerin tarihinin en iyi olduğu zamanlarda, yani enflasyon ve faiz oranlarının en düşük olduğu zamanlarda Türkiye’ye karşı kurulan bir tuzaktı. Birileri birkaç ağacın arkasına saklanarak, Türkiye’de vandallıkla özellikle Türkiye’nin ekonomisine yönelik bir faaliyet başlatmıştı. Biz hadiselerin nereye gideceğini bilerek tedbirlerimizi alıyorduk” ifadeleriyle hedef alırken dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Gezi ile geçtiğimiz günlerde söylediği sözlerine tepki gösterdi.

“Geçenlerde bir açıklaması oldu; dedi ki ‘bizim gurur duyduğumuz hadiselerdir’. Ben o zamanları hatırlıyorum. Sokaklardaki vandallığı hatırlıyorum.” diyen Varank, "Bunu pek kimse bilmez; ama Sayın Cumhurbaşkanımız meydanın asla açılmaması (Taksim'in) talimatını verdi. Çünkü ileride neler olabileceğini gayet iyi hesap ediyordu” iddiasında bulundu.

'ÇOK PİŞMAN OLACAKSINIZ'

O zamanki Vali, hatta İçişleri Bakanı’nın Erdoğan’a “Burayı açamaz mıyız?” diye sorduklarını söyleyen Bakan Varank şunları anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; ‘asla biz bu meydanı bu göstericilere açamayız, bu meydana girerlerse bir daha asla çıkmazlar’. O gün öğlen civarında Sayın Cumhurbaşkanımızı Abdullah Gül aradı ve dedi ki 'ben rica ediyorum, lütfen müsaade edin, CHP meydana girsin, sonra zaten kendileri oradan ayrılacaklar’. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyleri kendilerine de söyledi, 'Abdullah Bey siz bunları tanımazsınız, bu işleri çok iyi bilmezsiniz, eğer bunlar bu meydana girerlerse bu meydandan bir daha asla çıkmazlar. Madem ısrar ediyorsunuz buna müsaade edeceğim ama çok pişman olacaksınız' dedi ve talimatını verdi. CHP kortejinin gelmesi ile birlikte polisler meydandan çekildi ve herkes meydana girdi. Bundan sonra ki hadiseleri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. 2 ay boyunca o meydanı işgal ettiler. Oradan ayrılmadılar.