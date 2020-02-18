'Gezi Davası'nda karar günü

Haziran Direnişi'ni hedef alan 'Gezi Davası'nda bugün karar günü. Dava öncesi çok sayıda kurum 'Haziran Direnişi yargılanamaz' diyerek davaya katılım çağrısı yaptı.

Haziran Direnişi'ne ilişkin 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı "Gezi Davası"nın karar duruşması bugün saat 10.00’da Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde görülecek.

DAVAYA KATILIM ÇAĞRISI

Duruşma öncesi çok sayıda kurum davaya katılım çağrısı yaptı.

Taksim Dayanışması 5 ayrı noktadan Silivri’ye otobüs kaldıracağını, TKP de "Gezi Davası, emperyalizme tam boy teslim olmuş bir iktidarın güdümünde yürütülen bir yargı oyunudur. Gezi'yi yedirmeyiz" diyerek Silivri'de olacağını duyurdu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Bir önceki duruşmada savcı, Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığa ise 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.

230 SANIĞA BERAAT

Kırklareli’nde bozma kararının ardından yeniden görülen Gezi Parkı davasında 230 sanık hakkında beraat kararı çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın bozulması sonrası yeniden görülmeye başlanan davanın 6. duruşması, Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Dosyadaki eksik ifadelerin tamamlandığı duruşmada, tüm sanıklar yönünden beraat kararı verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce, yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın usule aykırı bulunması nedeniyle bozulmasına hükmetmişti. Sanıklar, Yargıtay’ın bozma kararının ardından haklarında yeniden iddianame düzenlenerek 18 Nisan 2018 tarihinde yargılanmaya başlamıştı.