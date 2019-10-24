Üniversiteye Binali Yıldırım geldi: Derse girmek isteyen öğrenciler engellenmeye çalışıldı

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, akademik yıl açılış töreni için Ege Üniversitesi’ne gitti. Yıldırım'ın kampüse gelmesiyle birlikte polis ve güvenlik görevlileri, derslerine girmek üzere etrafta bekleyen öğrencileri tehdit etti.

AKP'li Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni için İzmir'e gitti. Üniversitenin Bornova'daki Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, AKP milletvekilleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar da katıldı.

Giriş çıkışlara, yemekhane ve kütüphane önlerine, MÖTBE Kültür Merkezi etrafındaki panolara, "Sayın Binali Yıldırım Üniversitemize Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asılan kampüste, derse gelen öğrencileri bu pankartlarla birlikte onlarca güvenlik görevlisi ile polis ekibi karşıladı. Polis ve güvenlik görevlileri, derslerine girmek için bina önünde bekleyen öğrencilere bile tehdit ederek müdahale etmeye çalıştı.

Etkinlik salonunun etrafında oturan öğrenciler de, "güvenlik tehdidi oluşturdukları" gerekçesiyle kampüsten uzaklaştırılmaya çalışıldı. Gitmek istemeyen öğrencilere, "hakkınızda işlem yaparız" denildi.

Öğrencilere oturdukları banktan kalkmalarını söyleyen bir grup polis ise beklemeyi sürdüren öğrencilere, "Güvenlik tehditi oluşturuyorsun, sana müdehale etme hakkım var, ben hukukçuyum hem de kolluk kuvvetiyim. Hakkında işlem başlatacağım" diyerek bir süre başlarında bekledi. Daha sonra öğrencileri bir süre göz hapsine alan güvenlik görevlileri de, öğrencilerin yanına gelerek kimlikleriyle ilgili bilgi almaya çalıştı. Ayrıca kampüs içerisinde ön camında "Ülkü Ocakları" yazılı arabalar, dışardan gelen ve öğrenci olmayan kişiler de görüldü.

CAMİYİ ZİYARET ETTİ

Açılış etkinliği de "Binali Yıldırım Belgeseli"nin gösterimi, Binali Yıldırım’ın özgeçmişinin okunması ve Yıldırım'a “Fahri Doktora” ünvanı verilmesinin ardından sona erdi. Kampüste bulunan ve MÜSİAD başkanı Bilal Saygılı'nın adını taşıyan caminin ziyaret edilmesinden sonra kampüsten ayrılan Yıldırım'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gideceği öğrenildi.

Katılım için hem okul yönetimi hem de bazı akademisyenler tarafından öğrencilerin bilgisi olmadan listeler oluşturulmuş, yalnızca belirlenen sınıfların WhatsApp gruplarında Yıldırım'ın geleceği paylaşılmış, listede yer alan öğrencilerin programa katılımının zorunlu olduğu söylenmişti. Akademik açılış ile aynı saatteki dersleri olan, törene katılmak istemeyen öğrencilerin ise yok yazılmakla tehdit edildikleri ve listede adı bulunan öğrencilere dersle ilgili bir konferans olacağı şeklinde yalan söylendiği öğrenilmişti.