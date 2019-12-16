‘Üç Fidan’ rahatsız etti, sokağa 3078 adını verdiler...

İBB Meclisi’ndeki AKP’liler, Ataşehir’deki bir yola ‘Üç Fidan Sokağı’ ismi verilmesini ‘uygun’ bulmadı, sokağa ‘3078/2’ ismi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Harita, Kültür ve Sanat, Ulaşım ve Trafik komisyonlarındaki AKP’li üyeler, Ataşehir’deki isimsiz yola “Üç Fidan Sokağı” ismi verilmesini engelledi.

HEPSİNE KABUL, ÜÇ FİDAN'A RET

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Ataşehir Belediyesi, ilçedeki bir dizi sokağın isminin değiştirilmesini istedi. Değişikliğe dair Ataşehir Belediye Meclisi’nden de geçen teklif, İBB Meclisi’ne sevk edildi. İBB’nin ilgili komisyonları, isim değişikliği talebini görüştü. Komisyonlar, Atatürk Mahallesi’nde bulunan ‘Fazılpaşa Sokak’ ile ‘Kerembey Sokak’ arasında kalan isimsiz yolun ‘Ayser Sokağı’ olarak değiştirmesini uygun gördü. ‘Ataşehir Bulvarı’ ile ‘Sedef Caddesi’ arasındaki isimsiz yolun “Gülcihan Sokağı” olarak değiştirilmesini kabul eden komisyonlar, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki isimsiz yola ‘Üç Fidan Sokağı’ ismi verilmesini reddetti. Komisyon müşterek raporunda, şöyle denildi: “Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan 3078. Sokak ile 3004. Cadde arasında kalan isimsiz yola ‘Üç Fidan Sokağı’ ismi talep edilmiş. Komisyonlarımızca uygun görülmemiş yerine tadilen 3078/2 Sokağı verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.”

Teklif AKP ve MHP’lilerin oylarıyla geçti.