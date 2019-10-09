'Türkiye'de insan ticareti davalarında aşırı oranda beraat kararı veriliyor'

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Uzmanlar Grubu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de görülen insan ticareti davalarında 'aşırı oranda beraat kararı' veriliyor.

"Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Uzmanlar Grubu" (GRETA) Türkiye’yle ilgili ilk raporunu bugün Strasbourg’da yayımladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, rapor GRETA uzmanlarının 5-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirdikleri saha çalışması temelinde hazırlandı. GRETA heyeti bu kapsamda Ankara ve Kırıkkale’de insan ticareti mağdurları için hazırlanmış sığınma evlerini ve Adana yakınlarında Suriyeli sığınmacılar için kurulmuş Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

VERİLER AÇIKLANDI

Raporda İçişleri Bakanlığı’nın insan ticaretiyle ilgili rakamlarına yer veriliyor. Buna göre Türkiye'de 2014'te 50, 2015'te 108, 2016'da 181, 2017'de 303, 2018'de ise 134 "insan ticareti mağduru" tespit edildi. Bu mağdurların yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor.

2014-2018 döneminde tespit edilen mağdurların çoğu Suriyeli (150). Suriyelileri sırasıyla Kırgızlar (112), Özbekler (106), Faslılar (61), Gürcüler (39), Moldavlar (38), Ukraynalılar (34), Ruslar (27) ve Azeriler (24) izliyor. Tespit edilmiş insan ticareti mağduru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı ise 2015-2017 dönemi için 13 olarak belirtiliyor. 2017 verilerine göre Türkiye’de insan ticaretinin en yoğun tespit edildiği kentler İstanbul (172) ve Antalya (166).

Rapora göre, kimlikleri tespit edilmiş mağdurlar, kimlikleri tespit edildikten hemen sonra insan ticaretiyle ilgili soruşturma ve davalara katılmadan ülkeyi terk ediyor. GRETA bu bağlamda mağdurlar için özel sığınma evi sayısının yetersiz olduğunu belirtiliyor.

'AŞIRI ORANDA BERAAT VERİLİYOR'

GRETA, Türkiye’nin de taraf olduğu İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi çerçevesinde, insan ticareti tanımının Türk yasal mevzuatında yeniden tanımlanması ve "kölelik" (hizmetkarlık) ve "her türlü cinsel sömürü biçimlerinin" bu kapsama alınmasını istiyor.

Zorla yasa dışı faaliyetlerde kullanılmış insan ticareti mağdurlarına mahkemeler tarafından ceza verilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen GRETA, Türkiye’de görülen insan ticareti davalarında "aşırı oranda beraat kararı verildiğine" dikkat çekiyor.