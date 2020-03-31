Tofaş üretime ara veriyor

Tofaş Bursa'daki fabrikasında 3 Nisan mesai bitiminden 20 Nisan tarihine kadar üretime ara vereceğini duyurdu. Tofaş KAP'a yaptığı açıklamada üretime ara verilmesi kararının 'yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek' alındığını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv fabrikalarında art arda üretime ara veriliyor. Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan’ın ardından Tofaş da üretime ara vereceğini duyurdu.

Tofaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada üretime ara verilme kararının "yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek" alındığını bildirdi.

Şirket Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine 3 Nisan akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle 20 Nisan tarihine kadar ara verileceği açıkladı. Üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmalarının "mümkün ölçüde" süreceği kaydedildi.

Tofaş'ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

